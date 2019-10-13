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  3. Abdullah Avcı'nın Ljajic ve Vida sevinci

Abdullah Avcı'nın Ljajic ve Vida sevinci

Abdullah Avcı'nın Ljajic ve Vida sevinci

Beşiktaş'ın milli oyuncuları Adem Ljajic ve Vida'nın takımlarında gösterdiği performans teknik heyeti sevindirdi.

Beşiktaş'ın milli oyuncuları Adem Ljajic ve Domagoj Vida'nın takımlarında gösteridiği performans teknik heyeti sevindirdi.

Domagoj Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Adem Ljajic ise Sırbistan forması ile çıktığı maçta 90 dakika oynarken Sırbistan, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

ELNENY A.GÜCÜ'NÜ İPLE ÇEKİYOR

Gazişehir önünde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Elneny, A.Gücü maçıyla ligde yeniden forma giyme şansı yakalayacak. Mısırlı futbolcu kendisini bu maça çok iyi hazırladığını belirterek başarı sözü verdi.

(Takvim)

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