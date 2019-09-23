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Abdullah Avcı'nın kritik sınavı

Abdullah Avcı'nın kritik sınavı

Beşiktaş'ın Başakşehir'le bugün oynayacağı maç kader niteliği taşıyor. Ligde 4 maçta sadece 4 puan alan ve Avrupa serüvenine yenilgiyle başlayan Kartal'da sabırlar taştı. Abdullah Avcı ve yanlış transferler yaptığı için topa tutulan yönetim açısından bu maç dönüm noktası özelliğinde.

AVCI'NIN KREDİSİ TÜKENİYOR

Takıma büyük umutlarla gelen ancak Beşiktaş'a beklediği sonuçları aldıramayan Avcı'nın kredisi tükeniyor. Bu maçta alınacak bir beraberliğin bile radikal sonuçlar doğuracağı öne sürülüyor.

TARAFTAR PATLAMA NOKTASINDA

Gazişehir ve Bratislava önünde alınan kötü sonuçlardan sonra isyanın eşiğine gelen taraftarın alınacak kötü bir sonuçta Abdullah Avcı ve yönetimi protesto edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AVCI VE YÖNETİM ÇOK GERGİN

Başakşehir maçı öncesi hem teknik heyetin hem de yönetimin gergin olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bugün alınacak kötü bir sonuçta taşların yerinden oynaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş önünde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyerek, "Kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

(Takvim)

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