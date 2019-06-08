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08 Haziran 2019 Cumartesi 13:23 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:26

Abdullah Avcı'nın ilk yardımcısı Ulvi Güveneroğlu oldu

Abdullah Avcı'nın ilk yardımcısı Ulvi Güveneroğlu oldu

Beşiktaş'ın üç yıllık anlaşma sağladığı çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı belli oldu! Tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve antrenörü Ulvi Güveneroğlu yardımcılık yapacak

Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın Kara Kartal'daki ekibi de yavaş yavaş belli oluyor. HT Spor'un edindiği bilgiye göre Abdullah Avcı'nın ilk yardımcısı Ulvi Güveneroğlu oldu.

1979-1994 yılları arasında 15 sene aralıksız olarak Beşiktaş forması terleten Ulvi Güveneroğlu, daha önce Beşiktaş'ta iki dönem antrenör olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde Gaziantepspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerde de çalışan Güveneroğlu, Beşiktaş'ta Jean Tigana ve Samet Aybaba ile birlikte görev almıştı.

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