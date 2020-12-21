Abdullah Avcı'nın farkı ortaya çıkmaya başladı

Abdullah Avcı öncesinde oynadığı 8 maçta 6 puan toplayan Trabzon, tecrübeli teknik adamla çıktığı 5 maçta 11 puan kazandı. Karadeniz ekibi, Avcı ile 5 maçını da kaybetmezken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Fırtına, Newton ile çıkılan 8 maçta ise 15 gol yemişti.
Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Maç sonu Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi ve "Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğzi. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.