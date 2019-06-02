Abdullah Avcı'nın Beşiktaş yönetiminden istediği ilk isim Epureanu oldu

Hocanın, "Epureanu Türkiye'nin en iyi stoperi. Geçen sezon onun sakatlığından sonra savunmamızı toparlayamadık. Vida ile çok uyumlu bir ikili olacaktır" dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başlıyor. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün tamamını gezerek beğendiği tesislerde sadece ufak çaplı düzenlemeler ve bakımların yapılacağı belirtildi.

(Türkiye)