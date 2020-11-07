Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması geldi

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı sonrasında takımın başına geçmesi için anlaşılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaklaşık üç gün süren görüşmelerde 'başarıya' olan inancına vurgu yaptığı belirtildi.
İstanbul'daki toplantılarda takımın geçmişteki maçlarıyla ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan Avcı, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı.
YENİ RAPOR HAZIRLAYACAK
Abdullah Avcı'nın Alanyaspor ile bugün oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.
EKİBİ DE BELLİ OLDU
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü
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