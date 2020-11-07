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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:20
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Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması geldi

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması geldi

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Sabah

Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı sonrasında takımın başına geçmesi için anlaşılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaklaşık üç gün süren görüşmelerde 'başarıya' olan inancına vurgu yaptığı belirtildi.

İstanbul'daki toplantılarda takımın geçmişteki maçlarıyla ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan Avcı, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı.

YENİ RAPOR HAZIRLAYACAK

Abdullah Avcı'nın Alanyaspor ile bugün oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.

EKİBİ DE BELLİ OLDU

Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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