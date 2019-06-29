Abdullah Avcı'dan Ricardo Quaresma'ya son şans

Beşiktaş'ın problemli yıldızı Ricardo Quaresma için yönetim kararı verdi. Portekizli futbolcu için bir süre bekleme ve izleme politikası izlenecek.

Alacakları sebebiyle kulübe avukatları aracılığıyla ihtar çeken 36 yaşındaki oyuncu camiada büyük tepkiye yol açmış ve takımdan gönderilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştı. Bunun üzerine tatilini Portekiz'de geçiren Q7 bir açıklama yapmış ve "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" sözlerini kullanmıştı.

Bununla da yetinmeyen Quaresma, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Bunun üzerine yönetimdeki bazı isimler, Q7'nin alacaklarının ödenerek direkt olarak gönderilmesini istemişti.

ORMAN'DAN TAM YETKİ

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yaşanan bu gerginliklere rağmen yönetimde çoğunluk soğukkanlı davrandı.

Yaklaşık 1 milyon avro alacağı bulunan Portekizli yıldızın, 8-11 Temmuz tarihleri arasında Riva'da gerçekleştirilecek birinci etap kamp çalışmalarına davet edilmesine karar verildi. Riva'da göstereceği performans ve sergileyeceği tavır, Quaresma'nın 25 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya'daki kampa katılabilmesinde belirleyici olacak.

Bu aşamadan sonra da Abdullah Avcı devreye girecek. Başkan Fikret Orman'ın, "Hocam karar senin. Eğer Quaresma benim işime yarar dersen devam ederiz. Yok istemezsen sözleşmesini feshederiz" diyerek Abdullah Avcı'ya Quaresma konusunda tam yetki verdiği öğrenildi.

(Türkiye)