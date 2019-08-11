Abdullah Avcı'dan Quaresma'ya: Takımın en değerlisi sensin

Teknik direktör Avcı'nın geldiği dönemde ilk önce kendisiyle konuşmasını bekleyen Quaresma, bu görüşme gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ama tecrübeli teknik adam kendisiyle yaptığı görüşmede kalbini kazanmayı bildi.
Q7'ye, "takımın en değerli oyuncusu olduğunu" hissettirdi. En son görüşmesinin nedeninin, söyleyeceklerini en çabuk anlayacak oyuncu olduğunu iletti.
Kıyafetlerini çok beğendiğini, tarzı gibi futbolunun renklerine de hayran olduğunu söyledi. Hem bu kadar aykırı olmasının, hem de mükemmel bir aile babası olmasının takdirlik bir durum olduğunu belirtti.
Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı.
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın da tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
(Fotomaç)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ın hedefindeki Falcao için açıklama yaptı.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından 6 numara pozisyonu için bir başka Kolombiyalı Gustavo Cuellar'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.