Abdullah Avcı'dan o mevkiye transfer isteği

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer isteğini açıklayan Avcı, sakatlıklardaki son durum ve yeni sezon planlarını paylaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, yeni transferler yapacaklarını açıklarken, şampiyonluk için Beşiktaş'a geldiğini söyledi.

AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

İmzadan iki ay geçmiş. Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. İlk basın toplantısında 'Şerefiyle oynamayı, hakkı ile kazanmayı ilke edinmiş' Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak şampiyonluk kazanmak istiyorum demiştim. İlk olarak Ümraniye'de eksikleri giderdik. Sonrasında transfer çalışmalarına başladık. Beşiktaş ile dört sene yarış yaptık ve bu nedenle Beşiktaş'ı iyi tanıyorum. Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular yapmak istediklerimize çok istekli ama her şey çok çabuk gerçekleşmiyor.

SAKATLIKLAR İÇİN DETAYLI YANIT

Kamuoyuna yansıltıldığı gibi abartılı sakatlık durumu yok. Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı. Burak Yılmaz'ın müsabakada ayağında öçatlak oluştu. Atiba'nın kasık sakatlığı uzun süredir var. Atiba ve Medel, Copa America oynayarak aramıza geldi. Atiba, pazartesi günü bizimel birlikte olacak. Medel yoğun bir maç trafiği yaşadı. Atiba gibi antrenman ve maç sayısı çok fazla. Medel son maçta oynamak istedi, ben oynatmadım. Kasığında ufak bir ağrı oldu. Medel cumartesi günkü maçta bile oynamak istyiyor. Adem Ljajic geldiğimiz günden beri koşu temposu en yüksek, en formda oyuncusu. Pazartesi Ljajic de aramızda olacak. Loris Karius son maçta ayağında gerilme oldu. Dorukhan Toköz'ün sakatlığı son Milli Takım öncesi vardı. Sakatlığının geçtiğini düşünerek çalışmalara başladı. Pazartesi günü o da aramızda olacak. Enzo Roco maçta sakatlandı, iki hafta sonra aramızda olacak. Maçta olan sakatlıklara yapacağım bir şey yok. Kamuoyuna yansıdığı gibi bir şey yok. Burak Yılmaz, Loris Karius hariç pazartesi günü bütün oyuncular aramızda olacak.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, bu her zaman böyledir. Ve Beşiktaş dominant oyun oynar. Değişimler var, bunlar çabuk olan şeyler değil.

"MIRIN GİDEBİLİR; YENİ KALECİ GELECEK"

Geldiğim ilk günden beri sol ayaklı stoper konusunu söyledim ve ısrarcı oldum. Sağlıklı çalışmalar yapıldı, İspanya'da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen ve her sezon 32-33 maç oynayan Victor Ruiz aramıza katıldı. Mirin ve Roco ile burada tanıştık. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir. Loris Karius ile konuştum ve o da oyun anlayışımıza ayak uydurdu. Ancak seneye durumu ne olur bilinmiyor. Bu yüzden bir Türk kaleci almaya karar verdik. Utku'nun gelişimi iyi gidiyor. Yerli kaleciye ihtiyaç var, çalışmalarımız sürüyor.

"BİR FORVET TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Burak Yılmaz çok iyi bir profesyonel, milli aradan sonra aramıza döner. Burak Yılmaz gol atmasa bile yaptığı koşular bile değerli. Burak Yılmaz sağlıklı da olsa bir tane oraya doğru oyuncu almak istiyorduk. Bugünlerde orası için çalışmalar yapılıyor.

TRANSFERDE AKILLI PARA HARCIYORUZ

Bu iş bir organizasyon işi. Diğer rakipler şu kadar harcadı, biz de şu kadar harcayalım diye bir şey olmaz. Burada büyük para değil, akıllı para var. Sağ bekte artık alternatif var. Sol bek netleşti. Çok kaliteli bir stoper geldi. Akıllı para konusunda doğru gidiyoruz. Birkaç tane daha doğru ilaveler yapacağız. Yeni yüzlerle heyecan getiren doğru taktikli bir oyun olacak.

TEYLER BOYD'UN VISCA İLE BENZER ÖZELLİKLERİ VAR

Tyler Boyd çıkış yapacak bir isim. Tyler Boyd'un Visca ile benzer özellikleri var. Bire bir adam geçmeleri, savunma arkası koşuları... Bize güzel şeyler hayal ettiriyor. Muhayer, Erdem ve Kartal bu sezon bizimle olacaklar. Her yıl 2-3 genç oyuncuyu takıma monte etmeyi düşünüyorum.

MEDEL VE OĞUZHAN İÇİN NET SÖZLER

Medel ile bir haftadır çalışıyorum. Kariyeri ve performansı oldukça iyi. Kulüp bir ayrılık kararı alırsa, biz B planı hazırlamak zorundayız. Medel'den memnunum. Diğer oyunculardan da memnunum. Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a transferinde ben vardım. Genç milli takımlarda 6 numara oynuyordu. A Milli Takım'a ilk ben aldım. Oğuzhan Özyakup'a neler istediğimi net şekilde anlattım. Özel çalışmalar yapıyoruz. Ekibimiz ona yardımcı olmaya çalışıyor. Artık oyuncu bir adım atacak. Her oyuncu sistemin içerisinde önemli bir parça olacak.

"RICARDO QUARESMA İLE SORUN YOK"

Ricardo Quaresma ile de özel görüşmeler yaptım. Bana çalışarak cevap veriyor. İstediklerimi uygulamaya çalışıyor. Biz, ona şans vermeye devam edeceğiz. Bundan sonrası onların ayaklarıyla vereceği kararlara bağlı. Her oyuncu sistemin içerisinde. Quaresma da bunun için adım atıyor.

ORHAN AK SORUSUNA YANIT

Orhan Ak yaşananlar için konuştu, başkanımız da konuştu. Üç antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak kulübede olacaklar. Ben bugün oyun-diziliş konusunda sorular beklerdim. Ben sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Bu konular saha dışı konular. Beşiktaş taraftarı çok sağduyulu bir taraftardır. Neyin ne olduğunu fark edebilen ve takıma destek veren bir taraftardır. Biz zaman istemiyoruz, sadece destek istiyoruz. O desteği Beşiktaş taraftarı bize verecektir.

BARÇA VE CITY DE KAPTIRIP GOL YİYOR

Barcelona ve Manchester City en iyi pas oyununu yapan takımlar. Ancak onlar da bazen çıkarken hata yapıyor ve gol yiyorlar. Bunlar olabilecek şeyler. Bazen ilk 10 dkaika farklı oyun da oynayabiliriz. Karius bu oyunumuzdan memnun, Utku da uyum sağlıyor. Oyun planında değişiklik olmayacak ama esnekli olacak.

DORUKHAN 7 METRE ÖNDE OYNAYACAK

Takımımız, Şenol Hoca ile dört sene geçirdik ve şampiyonluklar yaşadı. Aslında çok farklı bir şey olmayacak. Dorukhan Toköz 7 metre önde oynayacak. Bazen orta sahada ikili, bazen de üçlü oynayacağız. O da durumdan memnun.

HAZIRLIK MAÇINDA GOL ÖNEMLİ DEĞİL

Hazırlık maçlarında gol atıp atmamak önemli değil. Belki geçen seneki sistemde oynasayadık, 3 maçı kazanırdık. Ama bu gerçekçi mi değil mi göreceğiz.

BEŞİKTAŞ'A ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİK

İletişim benim için son derece önemli. İlk defa tesiste kaldım, yorgundum, kafam da karışıktı. Kalktığımda başımda Beşiktaş arması vardı ve o seni tekrar ayağa kaldırıyor. Hayatında zorlaşan şeyler, kolaylaşıyor. Şampiyonluğu en çok isteyen biriyim. Diğer takımlarla yarışmış bir takımım. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmaya geldik. Yüz kızartıcı şeylr yapmıyoruz, bu oyunu değiştirmeye çalışıyoruz. A Milli Takımı çalıştırdım, güzel bir duygu ve her yerli teknik adama nasip olmaz. Geçen Bağdat Caddesi'ndeydim, Beşiktaş taraftarı arabamın önünü kesti, bu tutku bambaşka.

"ŞAMPİYON OLDUĞUMUZDA ANLATIRIZ"

"Beşiktaş'a nasıl transfer oldunuz, anlatır mısınız?" şeklindeki soru üzerine açıklama yapan Abdullah Avcı Abdullah Avcı "Bunu şampiyon olduğumuzda anlatırız." ifadelerini kullandı.