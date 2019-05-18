Abdullah Avcı'dan G.Saray açıklaması! 'Bu kez farklı olacak'

Süper Lig'de iki hafta önce liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakyehir'de tüm hesaplar üç puan üzerine.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Türk Telekom'da oynayacakları Galatasaray maçı için "Final" ifadesini kullanırken, kazanmaktan başma çarelerinin olmadığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam "İki yıldır son haftalarda şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama bu sefer böyle olmayacak. Futbolcularıma güveniyorum. Ligi şampiyon bitirmek için Galatasaray'ı yenmeliyiz. Bunu başaracak kuvvetimiz var" diye konuştu.

Avcı'nın, iyileşen Emre'yi yarın sahaya süreceği forvet hattında da Robinyo'yu kullanacağı öğrenrildi. Mahmut, İrfan Can, Visca ve Mossoro da ilk 11'deki yerlerini alacak. Sakatlığı bulunan Arda Turan'ın bu zorlu mücadelede forma giymesi yine beklenmiyor.

(Star)