Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdullah Avcı'dan G.Saray açıklaması! 'Bu kez farklı olacak'

Abdullah Avcı'dan G.Saray açıklaması! 'Bu kez farklı olacak'

Abdullah Avcı'dan G.Saray açıklaması! 'Bu kez farklı olacak'

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı "Ligi şampiyon bitirmek için Galatasaray'ı yenmeliyiz. Bunu başaracak kuvvetimiz var" dedi.

Süper Lig'de iki hafta önce liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakyehir'de tüm hesaplar üç puan üzerine.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Türk Telekom'da oynayacakları Galatasaray maçı için "Final" ifadesini kullanırken, kazanmaktan başma çarelerinin olmadığını söyledi. 

Tecrübeli teknik adam "İki yıldır son haftalarda şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama bu sefer böyle olmayacak. Futbolcularıma güveniyorum. Ligi şampiyon bitirmek için Galatasaray'ı yenmeliyiz. Bunu başaracak kuvvetimiz var" diye konuştu.

Avcı'nın, iyileşen Emre'yi yarın sahaya süreceği forvet hattında da Robinyo'yu kullanacağı öğrenrildi. Mahmut, İrfan Can, Visca ve Mossoro da ilk 11'deki yerlerini alacak. Sakatlığı bulunan Arda Turan'ın bu zorlu mücadelede forma giymesi yine beklenmiyor.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
'Boşanan ünlüler topluma örnek olmalı'
Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Siz hiç kendini örümcek sanan bir kedi görünüz mü?

Kendini Örümcek Sanan Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deri fabrikasında şoke eden gizli oda

Ülkeyi sarsan görüntüler: F-16 çatıdan böyle girdi!