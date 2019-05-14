Abdullah Avcı'dan Galatasaray sözleri! 'Umarım maçın hakemi sonucu etkilemez'

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2 yenilgi ve 2 beraberliğin ardından Ankaragücü'ne 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu.

Ankaragücü maçının ardından Başakşehir'de rota averajla lider olan Galatasaray'la deplasmanda oynanacak tarihi maça çevirildi.

Planlarını galibiyet üzerine yapan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "Son 9 maçta Galatasaray'a sadece 2 kez yenildik. Türk Telekom'da işimizin ne kadar zor olacağını biliyoruz. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Umarım hakemlerin sonuca etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.

(Star)