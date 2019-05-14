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  3. Abdullah Avcı'dan Galatasaray sözleri! 'Umarım maçın hakemi sonucu etkilemez'

Abdullah Avcı'dan Galatasaray sözleri! 'Umarım maçın hakemi sonucu etkilemez'

Abdullah Avcı'dan Galatasaray sözleri! 'Umarım maçın hakemi sonucu etkilemez'

Başakşehir'de gözler şampiyonluğu belirleyebilecek Galatasaray maçına çevrildi. Avcı, "Galatasaray'a karşı son 9 karşılaşmada sadece 2 kez kaybettik. Oraya 3 puan için gideceğiz" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2 yenilgi ve 2 beraberliğin ardından Ankaragücü'ne 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu.

Ankaragücü maçının ardından Başakşehir'de rota averajla lider olan Galatasaray'la deplasmanda oynanacak tarihi maça çevirildi. 

Planlarını galibiyet üzerine yapan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "Son 9 maçta Galatasaray'a sadece 2 kez yenildik. Türk Telekom'da işimizin ne kadar zor olacağını biliyoruz. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Umarım hakemlerin sonuca etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.

(Star)

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