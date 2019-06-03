Abdullah Avcı'dan 3 isme onay!

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’A 3 yıllık imza atan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Avcı, Siyah-Beyazlı Yönetim ile bir transfer görüşmesi yaptı. İdareciler tarafından deneyimli çalıştırıcıya ‘Ömer Toprak’ı kiralık olarak alma şansımız var’ dendi. Abdullah Avcı da şartlar oluşursa bu oyuncuyu kadroda görmek istediğini iletti. Avcı ayrıca sakatlık durumuna göre Kagawa’nın tekrar kiralanmasına da sıcak bakıyor. Kayserispor’un sözleşmesini uzatmadığı Kana Biyik da Avcı’ya iletildi. Abdullah Avcı ‘listeye eklenebilir’ raporu verdi.

14 KİŞİLİK LİSTEYİ YÖNETİME VERDİ

Başarılı çalıştırıcı, kendi ekibiyle birlikte hazırladığı 14 kişilik transfer listesini de Siyah-Beyazlı yönetime iletti. Listenin içerisinde Bursasporlu Umut Meraş, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir bulunuyor. Siyah-Beyazlı Yöneticiler bu isimlerle yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde bu üç isimle imzaların atılması bekleniyor. Listedeki 14 ismin 7’si takıma katılacak.

QUARESMA’YI TAKIMDA İSTEMİYOR

Siyah-Beyazlılar’da ayrılıklar da devam edecek. Sözleşmeleri biten Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin’in ardından forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncuların başında Portekizli yıldız Quaresma geliyor. Abdullah Avcı oyun sistemine uymayan tecrübeli orta saha oyuncusuyla yolların ayrılmasını istiyor. 35 yaşındaki başarılı yıldızın Beşiktaş ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Quaresma Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak bakmıyor.