Abdullah Avcı: Yetenek sıkıtımız yok

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Sporcularının geleceği’ konulu panelde konuştu. Türkiye’de yetenekli çok sayıda genç futbolcu olduğunu belirten Avcı, “Türkiye’de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı’na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya’nın sistemi çok iyi. Almanya’da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Eğer futbolcu olamazsa başka bir mesleği daha oluyor. Biz de Almanya’daki gibi bir standart oluşturabilirsek çok daha iyi yerlerde olabiliriz” dedi.