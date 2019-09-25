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Abdullah Avcı yeni transferlerle tek tek görüştü

Abdullah Avcı yeni transferlerle tek tek görüştü

Beşiktaş'ta yeni transferlerin skora katkı yapamamaları Abdullah Avcı'yı kızdırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de 5 haftada 5 puan toplayarak ilerisi için iyi sinyaller vermeyen ve saha sonuçları sebebiyle büyük bir kaosun ortasına düşen Beşiktaş’ta yeni transferlerin skora katkı yapamaması Abdullah Avcı’yı bir hayli üzüyor.

ABDULLAH AVCI YENİ TRANSFERLERLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Tyler Boyd, N’Koudou, Diaby, Elneny, Rebocho, Ruiz, Douglas gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan Beşiktaş, henüz bu oyunculardan tam olarak verim alamazken 5 hafta sonunda özellikle Boyd, Diaby ve N’Koudou’nun sessiz kalması camiada hayal kırıklığı yarattı. Transfer döneminde 9,5 milyon euro’luk bir harcama yapan siyah beyazlı kulüpte belirsizlik ve endişe havası hakimken tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı’nın Trabzonspor – Wolwes maçlarındaki alacağı sonuçlar merak konusu oldu. Yeni transferlerle tek tek görüşen Avcı’nın öğrencilerinden daha fazla özveri istediği belirtilirken, teknik heyetin ileri uçta oynayan futbolcuların skora katkı yapmaları ve kötü gidişatı değiştirmeleri yönünde uyarılarını artırdığı kaydedildi.

İşte yeni transferlerin performansları…

Victor Ruiz

Oynadığı maç 5 gol: - asist: -

Rebocho

Oynadığı maç 2 gol: - asist: -

Douglas

Oynadığı maç 3 gol: - asist: -

N’Koudou

Oynadığı maç 5 gol: - asist: -

Elneny

Oynadığı maç 2 gol: - asist: -

Tyler Boyd

Oynadığı maç 4 gol: - asist: -

Diaby

Oynadığı maç 3 gol: - asist: -

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