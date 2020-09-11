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  • Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa yorumcu oldu, Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü
  • 11 Eylül 2020 Cuma 09:41
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Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa yorumcu oldu, Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü

Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa yorumcu oldu, Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü

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Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı.

Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.

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İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki
İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

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