Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa yorumcu oldu, Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı.
Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.
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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd'a, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor talip oldu.