Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa yorumcu oldu, Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü

SPOR GÜNDEMİ

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti 3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.

Giuliano'dan Fenerbahçe kararı Giuliano'dan Fenerbahçe kararı Brezilyalı futbolcu Giuliano, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Başarılı futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertlilerden somut bir hamle bekleniyor.