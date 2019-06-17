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Abdullah Avcı: Transferde ne kadar hızlı davranırsak o kadar erken yol alırız

Abdullah Avcı: Transferde ne kadar hızlı davranırsak o kadar erken yol alırız

Sezona iyi bir giriş yapmak için takım uyumunu çabuk atlatmaları gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı "Transferde ne kadar hızlı davranırsak o kadar erken yol alırız" dedi.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı'nın Bodrum'daki görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Gelecek sezonun planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili, izlemeleri gereken stratejiler konusunda birbirlerine tavsiyelerde bulundu. Siyah-beyazlılarda yeni bir sayfa açan Abdullah Avcı, transferde hızlı davranmaları gerektiğini belirterek, yeni isimlerin kamp dönemine yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Başkan Orman ise gündemlerindeki Schürrle, Mlapa, Ömer Toprak, Visca, Epurueanu, Tosic, Lookman, Mert Müldür, Caiuby, Azubuike ile temasların olumlu geçtiğini ancak transfer stratejilerini kadroda düşünülmeyen isimlerden gelecek paranın belirleyeceğini söyledi.

Satış geliri önemli

Sözleşmeleri süren Quaresma, Medel, Larin, Roco ve Mirin'i satmaya çalıştıklarını belirten Orman, bu sıkıntıyı çözmek için uğraştıklarını belirtti. Siyah-beyazlıların patronunun Avcı'dan isteği ise sezon başı performansıyla ilgiliydi. Son iki sezonda ligin ilk yarılarında yaşanan puan kayıplarının pahalıya mal olduğuna dikkat çeken Orman "Lige iyi başlarsak iyi bitiririz. Puan kayıplarıyla başlarsak kaybettiğimiz konsantrasyonumuzu toparlamak zaman alıyor. Bu sırada da şampiyonluk kaçıyor. Sezona hızlı başlarsak ikinci yarıda da şampiyonluk havasına girince taraftarımızı da arkamıza alırız ve ipi göğüsleriz" diyerek şampiyonluk taktiği verdi.

Avcı garanti verdi

Başakşehir'de sezona iyi başlamalarına rağmen taraftar gücünün eksikliği sebebiyle son düzlüğü iyi koşamadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman'a "Beşiktaş'ta ise Türkiye'nin en iyi taraftarı arkamızda olacak. Bu defa rahat bir şekilde şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

(Türkiye)

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