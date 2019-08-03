Abdullah Avcı: Şunun sözünü veriyorum. Beşiktaş coşkulu oynayacak, keyif verecek

Beşiktaş'ta görevi A Milli Takım’a giden Şenol Güneş’ten devralan yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli hocası Avcı, “Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, tek hedefiniz sadece şampiyonluk olur. Bunun dışındaki hiçbir sonuç taraftarı ve camiayı memnun etmez” dedi.
SİSTEME UYUM SAĞLIYORLAR
Yeni sezonda da Beşiktaş’ın kupa ve ligde hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Avcı, “UEFA Avrupa Ligi’nde de gidebileceğimiz en üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Şunun sözünü veriyorum. Beşiktaş coşkulu oynayacak, keyif verecek. Yeni bir sistemle taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. Oyuncularım yavaş yavaş sistemi benimsiyor. Ancak taraftarımız da sabırlı olmalı” diye konuştu.
7 GENÇTEN DE MEMNUNUM
Şenol Güneş zamanında 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Beşiktaş, Avcı ile 4-1-4-1 sistemine geçti. Avusturya kadrosunda şu anda 7 genç futbolcunun olduğuna dikkat çeken Avcı sözlerini şöyle bitirdi: “Hepsinden de çok memnunum. Yetenekliler. Sisteme ve düzene uyum sağladıklarını görüyorum. Hepsinin bize doğru dönüş yaptığı gözlemliyorum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız.”
(Star)
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