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  3. Abdullah Avcı: Serimiz sürerse zirveyi alabiliriz

Abdullah Avcı: Serimiz sürerse zirveyi alabiliriz

Abdullah Avcı: Serimiz sürerse zirveyi alabiliriz

Kalan 6 haftada tek şehir dışı deplasmanın Konya olduğunu hatırlatan Abdullah Avcı, "Eğer serimiz sürerse ligin ilk yarısını zirvede veya 2. sırada tamamlarız" dedi.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara tırmanan Beşiktaş bu akşam Konya deplasmanına çıkacak. 20.00'de başlayacak olan maçla Fırat Aydınus düdük çalacak.

OYUNCULARIYLA TOPLANTI YAPTI

Maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Kalan 6 haftada tek şehir dışı maçımıza çıkacağız. Eğer bu maçı alırsak çok şey kazanırız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN OLUR

Alacakları üç puanın çok değerli olduğunu ifade eden tecrübeli hocanın, "Eğer serimiz devam ederse ligin ilk yarısını zirvede veya 2. sırada tamamlarız" dediği ifade edildi.

EN SON GALİBİYET 2014 YILINDA

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında son 4 maçını da kazanamadı... Son galibiyet 28 Aralık 2014 tarihinde geldi.

(Takvim)


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