Abdullah Avcı: Resmi teklif almadım ama birtakım temaslar oldu

Medipol Başakşehir sonrası Beşiktaş macerası kısa süren teknik direktör Abdullah Avcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu" dedi.

Beşiktaş'tan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş BeıNsport'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı’nın açıklamaları:

“GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, FATİH TERİM, ABDURRAHİM ALBAYRAK VE RÜŞTÜ REÇBER’E GEÇMİŞ OLSUN”

“Gecesini gündüzüne katan, sağlığını hiçe sayan bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Zor süreçte, onlara evde kalarak yardımcı olacağız.

Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Göksal Gümüşdağ'a, Fatih Terim'e, Abdurrahim Albayrak'a, Rüştü Reçber'e geçmiş olsun."

“EKİBİMLE İTALYA’YI TAKİP EDİYORUZ”

“Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı, ocak ayının sonunda ayrıldıktan sonra. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz.

Teknik direktörlerden çok, oyun ve oyun organizasyonlarının analizini yapıyoruz. İtalya'da çok değişik sistemlerde oyunlar oynanmaya başlandı, onları takip edip analizlerini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiş oluyoruz.'

“O GÜN BUNLARI YAZANLAR BUGÜN NE DİYECEKLER ACABA?”

“O zaman da söylemiştim, bunca senedir futbolun içindeyim, ilk defa bir toplantımı iptal ettim çünkü oyuncularla iç içe olmak zararlı olabilirdi. Arkasından antrenmana çıkamadım ve doktorların verdiği kararla Portekiz'e gidemedim.

Medyanın içinden önemli kalemlerden de, ölümcül herhalde, gidemiyor dediler. Bunu yazanlar, bugün sağlıkla ilgili yaşadığımız süreci nasıl değerlendirecekler acaba? 2 gün, 4 serum yedim, ayağa kalkamadım, ateşim ve öksürüğüm vardı. Zatürre başlangıcı tanısı konmuştu, gidememiştim. Toplumumuz bundan sonra da sağlıkla ilgili süreçlerde sağlıklı yorum yapmalı.”

“TEPKİ ALMIŞTIM AMA İNANDIĞIM ŞEYİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM”

“Erzurum'da oynanan bir maçın saati ile ilgili de konuştuğumda da tepkiler almıştım. İnsan sağlığı ve sporcu sağlığı için söylemiştim ve inandığım şekilde söylemeye devam edeceğim.”

“BEŞİKTAŞ’IN HİSSETTİRDİĞİ GURUR VE TUTKUYDU”

“Başakşehir süreci önemli bir süreç, örnek alınabilecek bir süreç. İlk günden ve uzun süredir istenen biri olarak, Beşiktaş'ın bana hissettirdiği gurur ve tutkuydu. Birçok şey öğrendim. Kötü başlayan bir süreç, bir anlık sonuç almak, bir de planlı şekilde kültür oluşturmak vardır. Hangisi doğru, bilemiyorum şu anda ama 6 haftalık süreçte olumsuz olan, sonra 6 maç üst üste kazanılan ve sonra olumsuzluklar.

Tribünlerin seni çağırdığı bir süreç. Sonra aklına gelmeyecek, 1 ay sonra Beşiktaş'tan ayrılış. Olumluyu da, olumsuzu da yaşadığım bir süreçte, hep en iyisini yapmaya çalıştım.”

“KİMSE 6 AY KALACAĞIM DİYE GELMEZ”

“Kimse 6 aylık bir süreç kalacağım diye gelmez, iyi şeyler yapmak için gelir. Bu 6 aylık süreçte, çok olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu bende. Duygusal dalgalanmalar olmuştur, bir takım zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum. Bu bir hayal kırıklığı değil. Herkes kendi üzerine bir şey almalı, ben de üzerime almam gerekenleri aldım.”

“NEYE GÖRE BAŞARISIZ?”

“Neye göre başarılı, neye göre başarısız... Tabela mı, skor mu? Bunlar değişik şeyler. Herkesin kendi cevapları olabilir. Beşiktaş tarihine baktığımızda, oyun olarak mı, skor olarak mı? Büyük bir ekibimizle en iyisini yapmaya çalıştık, teknoloji ve bilim olarak en iyisini getirmeye çalıştık. Kurumsal bir hafıza getirmeye çalıştık. Bunun karşılığı 1 sene önceki sonuçlar mı, 1 sene sonrası mı, geçmiş mi? Buna sağlıklı bakmak lazım. Gerekeni üstüme alıyorum."

“KEŞKE DEDİĞİM BİR SÜREÇ YOK”

“Keşkelerle hareket edemeyiz. Zorlukların ne olduğunu biliyordum, yapı itibariyle mücadeleyi seven, zor durumlardan kendine bir şey çıkarmaya çalışan bir teknik adamım. Bu süreçleri bilerek geldim. Mevcuttan, en iyisinden maksimum verim almaya çalıştım. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu, keşke dediğim bir süreç yok."

“DEVREDE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAYDIK”

“Gittiğimde yerleştirmeye çalıştığım bir oyun felsefesi ve sonra içinde oynadığım durum. Kırılgan bir yapımız olduğunu biliyordum, sonuçların zaman zaman dalgalı olmasını, zorlukların karşıma çıkacağını biliyordum. 6 maç üst üste kazandığımızda, teknik adam olarak şöyle bakarım, oyun seni tatmin ediyor mu? Kazanmanın geliştireceğini düşünüyordum. 1 sene öncesine göre 4 puan önde, şampiyonluk yarışındaydık devrede."

“BEŞİKTAŞ’TA YAŞADIĞIM EN GURUR VERİCİ AN…”

“Çok göz önünde olmayı sevmem. Maç sonunda soyunma odasına gittim, hocam seni çağırıyorlar tribünden dediler. 5, 6 maç sonra istifa diyorlardı, 6 maç kazanınca tribüne çağrılıyorsun, 1 ay sonra da görevinden ayrılabiliyorsun. Güzel bir duygu, Beşiktaş'ta yaşadığım en gurur verici an, taraftarın beni tribüne çağırdığı an."

“HİÇBİR FUTBOLCUYLA SORUNUM OLMADI”

“Ben profesyonelce çalışan birisiyim. Oyuncuların hepsiyle, bundan önceki süreçte milli takım seviyesinde çalıştım. Oyuncuyla aram kötü olmaz, problem varsa masaya yatırırız. Bu bir performans işidir, zaman zaman zorlukları olmuştur, olacaktır. Benim oyuncularla ilişkim maksimum verim almakla ilgilidir. Hiçbiriyle bir sorun olmadı."

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

“Futbolcu olarak çok özel bir oyuncuydu Sergen Yalçın. Belki istikrarlı oynamadı ama yetenekli oyunculardan biriydi. Umarım antrenör olarak da çıkışına devam eder. Muhakkak Beşiktaş hedefi vardı, daha önce de ifade etmişti. Güzel bir birliktelik oldu. O camiadan yetişmiş bir antrenörün başarılı olması, Türk futbolunun kalitesini arttıracaktır. Başarılı olması Türk antrenörlüğü adına da son derece önemli."

“LİG OYNANMADAN TESCİL EDİLMEZ, OYNANMASI GEREKİYOR”

“Oynanmadan tescil edilmesi diye bir şey olamaz. UEFA erteledi, FIFA erteledi, Olimpiyatlar ertelendi, önümüzde bir süreç var. Üzerinde çalışılıyordur ama ben oynanmasından yanayım, seyircili oynanmasından yanayım. 8 maçlık süreci bir yere sıkıştırırsınız."

“RESMİ TEKLİF ALMADIM AMA BİRTAKIM TEMASLAR OLDU”

"Biz evimizde vakit geçiriyoruz, işine gitmek zorunda olanlar var. Gelecekle ilgili planlar, öncelikle sağlık. Zaman her şeyi en iyi şekilde gösterir. Bu zaman, benim için arınma ve yenilenme dönemi. Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım."

OKAN BURUK SÖZLERİ

“Okan Buruk, kardeşim gibi gördüğüm birisi. Başakşehir'e yakışan isimlerden biri. Orada oturan bir kimlik ve oyun kültürü var, Okan hoca takımı aynı şekilde götürüyor."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA YOLCULUĞU

“Biz Başakşehir'le Avrupa'ya 2015'te adım atmıştık. Kopenhag maçında Göksel Başkan beni davet etmişti. Umarım gidebildikleri yere kadar giderler."