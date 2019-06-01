01 Haziran 2019 Cumartesi 16:25 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:21
Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’yla anlaştığını resmen açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.”
Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı ?? pic.twitter.com/9NXY12trV3— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019
#AvZamanı ??? pic.twitter.com/pANifuol3g— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019