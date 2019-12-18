Abdullah Avcı: Performanstan memnun değilim

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Beşiktaş forması, ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim." dedi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tur atlamalarına rağmen futbolcularının oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Anagold 24Erzincanspor'un başarılı işler yapmaya çalışan bir takım olduğunu aktaran Avcı, "İlk maçta da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı ve umarım gelişimlerine devam ederler. Oynamayan ve altyapıdan gelen oyuncuların performanslarına baktığımız zaman iyi bir oyun ortaya koymadık. Karşımızda doğru işler yapmaya çalışan bir takım vardı ve onun için halı sahada da, minyatür kalede de oynasan, futbolun gerçeklerinde kaybetmek istemezsin." diye konuştu.

Avcı, tur atlamanın kendisini tatmin etmediğini belirterek, "Beşiktaş forması, ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibarıyla performanstan memnun değilim. Hem bireysel hem de oyuncu performansı anlamında memnun değilim. Tur atlamış olabiliriz ama bu, beni tatmin etmez. Tur atlamak iyidir ama oyundan memnun değilim. Rakibi hem ligdeki liderlikleri hem de iki maçta gösterdiği oyundan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.