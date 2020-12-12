Abdullah Avcı mutsuz: 'Hiçbir şekilde memnun değilim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılmaşmayı ve takımının performansını değerlendiren Avcı "Takımın performansını hiçbir şekilde iyi bulmadım. Bu kadar pas hatasının olduğu, herkesin pas hatası yaptığı, duyguların çok devreye girdiği, ne tarafa döneceği belli olmayan bir maç oldu. Hiçbir şekilde memnun değilim" dedi.
Abdullah Avcı "Tüm kötü performansların bir araya geldiği bir oyun oldu. Çalışmaya devam. Oyun olarak eksiklerimiz var. Daha fazla çalışacağız. Duygularımız tabii ki olacak ancak aklımızı oyuna koymamız lazım. Oyunun her yerini oynamamız gerekiyor. Set oyunlarında bu kadar çok top kaybı yapamazsınız. Bunların hepsini çalışacağız. Potansiyel var, çalışacağız, bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.
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