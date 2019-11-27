Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7669
  • 6,349
  • 269.643
  • 105985
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdullah Avcı, Ljajic'in ayrılmasını veto etti: Bu paraya daha iyisini bulmalıyız

Abdullah Avcı, Ljajic'in ayrılmasını veto etti: Bu paraya daha iyisini bulmalıyız

Abdullah Avcı, Ljajic'in ayrılmasını veto etti: Bu paraya daha iyisini bulmalıyız

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avı, 8 milyon euro teklif edilen Ljajic'in takımda kalması için yönetime rapor verdi. Yönetim, teklif artarsa transferi gündemine alacak.

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e Torino'nun ilgisi devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in opsiyon hakkını kullanarak 6.5 milyon euroya bonservisini almıştı

İtalyanlar'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için 8 milyon euroluk bir teklif ile kapıyı çaldıkları öğrenildi.

BU FİYATA DAHA İYİSİNİ BULAMAYIZ

Beşiktaş yönetimi gelen teklif sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşerek düşüncesini sordu. Avcı'nın "Ljajic şu anda bizim takım için önemli bir oyuncu. Onu satınca en az onun kadar iyi birini almamız lazım. Böyle bir oyuncuyu da 8 milyon euroya almak zor. Bu fiyata olmaz" dedi.

Siyah-Beyazlılar, Torino'ya "8 milyon euroluk teklif az" diyerek olumsuz yanıt verdi. İtalyanlar rakamı yükseltirse yönetim, Avcı ile transfer izni için bir görüşme daha yapacak.

(Star)


Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
Demet Akbağ'ın gergin anları!
Bensu ile yeni bir dizi
Sahnede topuklunun azizliğine uğradı
'Masterchef bizim için bitti' diyen Demet Akalın'dan Suna'ya destek ziyareti!
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Almanya'da çalınan mücevherlerin fotoğrafları yayınlandı