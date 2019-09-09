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  3. Abdullah Avcı kafasındaki 11'i şekillendiriyor

Abdullah Avcı kafasındaki 11'i şekillendiriyor

Abdullah Avcı kafasındaki 11'i şekillendiriyor

Beşiktaş'ta milli arada mesai devam ediyor. Siyah beyazlıların Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

Yeni transferlerden Elneny'nin oyun bilgisi ile teknik heyetin beğenisini kazandığı, henüz takıma tam adapte olamasa da kendini göstermek için çaba sarf ettiği gözlendi. 

Elneny'nin bir başka yeni transfer Nkoudou ile iyi uyum sağladığı dikkat çekerken, Avcı'nın Mısırlı futbolcuya güvendiği ve formayı teslim edeceği gelen haberler arasında... 

Siyah beyazlıların bir diğer yeni ismi Pedro Rebocho'nun ise eksikleri olduğu ve teknik heyetin Portekizliyle özel olarak ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. 

Beşiktaş'ta Douglas da formaya talip. Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen, orta sahada da başarıyla görev alabilmesi Brezilyalı futbolcunun avantajı olarak öne çıkıyor.
 
Beşiktaş'ta Kartal Yılmaz ise sınıfı geçti. Abdullah Avcı, müdahale, oyunu takibi ve isabetli pas gibi konularda genç futbolcudan memnun.

(beIN SPORTS)

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