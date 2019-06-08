Abdullah Avcı Kabore'ye onay verdi

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Siyah-Beyazlılar geçen sezonun devre arasında transferi için uğraş verdiği Charles Kabore için yeniden harekete geçti.

TALİPLERİ FAZLA

Sezonu Rusya'nın Krasnodar takımında bitiren ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Charles Kabore için Abdullah Avcı'nın da onayı alındı.

Beşiktaş Yönetimi, 2016 yılından beri Rusya'da forma giyen yıldız oyuncu için menajerinden randevu aldı. Siyah-Beyazlılar, Kabore'nin şartlarını masaya yatıracak ve kısa sürede transferi sonlandırmayı çalışacak. Yıldız oyuncuyu İspanya ve İtalya'dan da birçok takım istiyor.

92 KEZ MİLLİ OLDU

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Charles Kabore, 92 kez Burkina Faso forması giydi. Tecrübeli oyuncu 4 kez ağları havalandırdı.

(Takvim)