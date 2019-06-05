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05 Haziran 2019 Çarşamba 13:29 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:29

Abdullah Avcı: İyi bir Kagawa, bizi farklı yerlere taşır

Abdullah Avcı: İyi bir Kagawa, bizi farklı yerlere taşır

Beşiktaş, devre arasında kiraladığı Japon oyuncuya, "Bizimle kal" teklifinde bulundu. Ancak Kagawa "Önceliğim İspanya" yanıtını verdi. Borussia Dortmund'un Kagawa'yı istediği kulübe bedelsiz kiralayacağı öğrenildi

Abdullah Avcı "İyi bir Kagawa, bizi farklı yerlere taşır. Geçen sezon uyum sorununu atlattı" dedi. Beşiktaş, Abdullah hocanın bu isteğiyle Japon yıldızla görüştü.

Ancak 30 yaşındaki 10 numara, "Önceliğim İspanya, oradan bir iki kulüp ile görüşmelerim var. Orası olmazsa çok mutlu zamanlar geçirdiğim Beşiktaş 2. tercihim" cevabını verdi. Borussia Dortmund'un Kagawa'yı istediği kulübe bedelsiz kiralayacağı öğrenildi.

Q7'YE BAKANLIKTA GÖREV

Beşiktaşlı Quaresma'nın Bakü ziyaretiyle ilgili olarak Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'dan değerlendirme geldi: "Avrupa Ligi finali için ülkemize pek çok yıldız geldi. Quaresma da onlardan birisiydi. Oyuncu gelecekte belki de bakanlığımızda çalışacak" dedi.

(Sabah)

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