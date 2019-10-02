Abdullah AvcI: Bu maçtan galip ayrılırsak bizim için her şey yeniden başlar

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 4-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Wolverhampton karşılaşmasının hazırlıklarına dün başladı. Ligde üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle moral bozukluğu içerisinde bulunan takımı toparlamak için elinden geleni yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, oyuncularını bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırladığı bildirildi.

Avcı, "Trabzonspor maçı artık geride kaldı. Bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Ancak şimdi Avrupa'ya dönüyoruz. Gruptaki ilk maçımızı kazanamadık. Rakibimiz de öyle... Bundan dolayı Wolverhampton da buraya galibiyet için gelecek. İşimiz kolay olmayacak ama maç boyunca mücadele edip taraftarımız da desteğiyle istediğimiz 3 puanı alabileceğimize inanıyorum. Eğer bu maçtan galip ayrılırsak bizim için her şey yeniden başlar" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Kadroda değişiklik zamanı

Avcı'nın, Trabzonspor mağlubiyeti sebebiyle Wolverhampton mücadelesi öncesinde kadroda değişikliğe gideceği kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, sakatlığı sebebiyle Bordo- Mavililer'le oynanan mücadelenin kadrosunda yer almayan Ruiz'i Necip Uysal'ın yerine İngiliz temsilcisinin karşısında görevlendirmesi bekleniyor. Trabzonspor karşılaşmasının son bölümünde oyundan düşen Caner Erkin'in yerine Pedro Rebocho'yu sahaya sürecek olan Avcı, bu mücadelede Tyler Boyd'u kulübeye çekip Jeremain Lens'e 11'de şans vermeyi planlıyor.

Kurtlar yaralı geliyor

Beşiktaş'ın yarın akşam Vodafone Park'ta ağırlayacağı Wolverhampton, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. 'Kurtlar' lakaplı Ada ekibi, Premier Lig'de 7 hafta sonunda 7 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Watford karşısında 2-0'lık skorla alan Nuno Espirito'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Portekiz ekibi Braga'ya 1-0 kaybetmişti.

(Fanatik)