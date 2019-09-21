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  3. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta henüz pas oyununu oturtamadı. Kalesini savunma ayan Kartal son 3 deplasman maçında kalesinde 10 gol gördü... Burak'sız sistemde büyük sıkıntılar yaşandı. Taraftarlar ise 5 maçta isyan bayrağını açtı.

Beşiktaş taraftarı isyanda! Hedefte ise başta Abdullah Avcı olmak üzere futbolcular var... Siyah-Beyazlılar, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş sonrası takımın başına geçen Abdullah Avcı henüz oynatmak istediği sistemi oturtamadı.

BURAK YILMAZ'I ÇOK ARIYOR

Avcı, Başakşehir'de oynattığı pas oyununda başarıya ulaşamadı. Son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Kartal, savunmada büyük sıkıntılar yaşadı. Burak Yılmaz'ın yokluğunda ise alternatif bir hücum planı ortaya çıkmadı.

MAÇ BAŞINA 1.75 GOL YEDİ!

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ligde maç başına 1,75 gol yerken Avrupa'daki ilk maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Oyuncular arasındaki uyumsuzluk ve orta sahadanın çabuk geçilmesi de diğer handikaplar.

SLOVAKYA'DA ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, pazartesi günü karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün Slovakya'da başladı. Kartal hazırlıklarına bugün tesislerinde devam edecek.

(Takvim)

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