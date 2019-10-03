Abdullah Avcı: Benim hocalığımı kimse sorgulayamaz

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Isınırken ve 25. dakikada Güven'le şanssızlık yaşadık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonundan itibaren Burak ve Ruiz'le daha seçenekli bir takım olacağız. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarak milli takım arasına iyi gireriz.

Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım.

"BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ"

"Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş'ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle...

Ben başka takımla şampiyonluğa oynadım son 3 senede. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek. Başka seçeneklerim de olabilirdi.

Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir ama 20 senedir Türk futbolunun tepesinden en altına kadar çalıştığım kariyerim sorgulanamaz. 2 galibiyetle her şey değişecektir. Performansımız sorgulanabilir.

Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmem var. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz. Birçok şey konuşulur, biz de hepsini biliriz."

"MİLLİ ARAYA KADAR KAZANARAK GİTMELİYİZ"

"Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz. Nkoudou'dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı.

"LJAJIC'TEN MEMNUN DEĞİLİM"

"Ljajic'in kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye, tariihine ve CV'sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı, 3'ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında problem çözebilecek bir oyuncu ama performansı yeterli değil."

"BURAK'I PAZAR GÜNÜ KULLANMAK İÇİN"

"Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak iki ciddi sakatlıktan çıktı, bizim için ve milli takım için de önemli bir oyuncu. Burak'ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için pazar günü kullanabilmek adına bugün geri çektik."

"PAZAR GÜNÜ KAZANACAĞIZ"

"Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz."