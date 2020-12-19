Abdullah Avcı: 'Bana hücum planını çizginler, oynatayım'

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Abdullah Avcı, 'Salı günü bir maç daha var, hafta sonu bir daha var. Bu sene böyle, tüm dünyada böyle. Elimizden geleni yapacağız. Her takımın oyuncu kalitesi var. Bazen oyuncu bazen de oyun kalitesi sonucu belirliyor.' ifadelerini kullandı.
Takıma geri dönen eksiklere de vurgu yapan Avcı, 'Bugün eksiklerin dönmesi üretkenliğimizi artırdı. Devreye geride girerken de oyunumuz kazanabileceğimizi gösteriyordu. Kazandığımız için mutluyuz.' dedi.
Abdullah Avcı, 'İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Soruyorlar. Soranlara ben de şunu söylüyorum; 'Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, ben de bunu uygulayacağım. Ben hücum çalışmıyor değilim ama dünyada oyunun iki yönü de oynanıyor. Bir anda olacak şeyler değil' ifadesiyle sözlerini noktaladı.
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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
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Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.