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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:16
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Abdullah Avcı: 'Bana hücum planını çizginler, oynatayım'

Abdullah Avcı: 'Bana hücum planını çizginler, oynatayım'

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2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçta sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Abdullah Avcı, 'Salı günü bir maç daha var, hafta sonu bir daha var. Bu sene böyle, tüm dünyada böyle. Elimizden geleni yapacağız. Her takımın oyuncu kalitesi var. Bazen oyuncu bazen de oyun kalitesi sonucu belirliyor.' ifadelerini kullandı.

Takıma geri dönen eksiklere de vurgu yapan Avcı, 'Bugün eksiklerin dönmesi üretkenliğimizi artırdı. Devreye geride girerken de oyunumuz kazanabileceğimizi gösteriyordu. Kazandığımız için mutluyuz.' dedi.

Abdullah Avcı, 'İnsanlar bazı şeylere takılıyor. Soruyorlar. Soranlara ben de şunu söylüyorum; 'Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, ben de bunu uygulayacağım. Ben hücum çalışmıyor değilim ama dünyada oyunun iki yönü de oynanıyor. Bir anda olacak şeyler değil' ifadesiyle sözlerini noktaladı.

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