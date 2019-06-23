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  3. Abdullah Avcı: Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz

Abdullah Avcı: Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz

Abdullah Avcı: Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Bilgi Üniversitesi'nin düzenlediği "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğine katılan Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı.

"Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasıda bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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