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  3. Abdullah Avcı: 6 maçta 1 gol yedik ama yeterli değil

Abdullah Avcı: 6 maçta 1 gol yedik ama yeterli değil

Abdullah Avcı: 6 maçta 1 gol yedik ama yeterli değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Henüz tam olarak oyunu oturtamadıklarını kaydeden Avcı, "Konyaspor ile maç oynamak zor. Maça daha konsantre başlamalıyız. İkinci yarı pozisyon vermedik. 6 maçta 1 gol yedik, yeterli değil. Hala oyun anlamında üzerine koymalıyız. Kazanarak bunu hızlandıracağız. Bu deplasmanda kazanmak mutluluk verici" dedi.

Ljajic'in performansı sorulunca deneyimli hoca, "Adem Ljajic, bizim oyunumuzda çok önemli. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz. Ancak Ljajic bugün çok iyi şeyler yaptı. Oğuzhan Özyakup da kısa sürede iyi işler yaptı. Kulübenin de katkısı var. İnşallah böyle devam eder" cevabını verdi.


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