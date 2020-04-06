Abdülkadir'in menajerinden flaş itiraf: '5 dakika oynasa yeter'

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, genç yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergezen, "Bazen düşünüyordum; acaba eskisi gibi dönebilecek mi diye. Kolay bir süreç değildi. Şu anda aldığı süre bile fazla, bana kalsa 5 dakika oynasa yeter" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, genç yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık sonrasında endişe duyduğunu itiraf eden Ergezen, "Bazen düşünüyordum; acaba eskisi gibi dönebilecek mi diye. Kolay bir süreç değildi. Şimdi de topu ayağına her aldığında yüreğim hopluyor, bir şey olacak diye. Şu anda aldığı süre bile fazla, bana kalsa 5 dakika oynasa yeter" ifadelerini kullandı.