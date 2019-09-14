Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdülkadir Parmak'a Werder Bremen'den sonra Schalke 04 de talip oldu

Abdülkadir Parmak'a Werder Bremen'den sonra Schalke 04 de talip oldu

Abdülkadir Parmak'a Werder Bremen'den sonra Schalke 04 de talip oldu

Trabzonspor'da performansıyla formayı kapan Abdülkadir Parmak'a Werder Bremen'den sonra Schalke de talip oldu.

Kısa bir süre önce Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir Parmak için Werder Bremen'in devrede olduğu iddia edilmişti. Bu kez de kadrosunda Ozan Kabak'ı bulunduran Schalke'nin devre arasında gönderme kararı aldığı Bentaleb'in yerine Parmak'ı transfer etmek istediği haberi yapıldı.

Trabzonspor'un oyuncusu için 10 milyon euro seviyesinde bir ücret talep etmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
<p>Bitkiler gerçekten havadaki radyasyonu emebilir mi?<br /> Afrika menekşesi ve hercai menekşe ara

Bitkiler Radyasyonu Engeller Mi? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Özel Hareket Müdürü Kansuva'nın operasyon görüntüleri ortaya çıktı

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan Kayalar ziyaretçi akınına uğruyor