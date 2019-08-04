  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 16:33
  • |
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 16:36

Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya: Bir gün yine buluşacağız

Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya: Bir gün yine buluşacağız

Paylaş

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı alan takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:     

"Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı her şey için teşekkür ederim abicim. Seninle oynamak benim için büyük bir zevk ve mutluluk vericiydi. Söz vermiştik, bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye, hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz, bir gün yine buluşacağız. Yolun açık olsun, Allah yardımcın olsun abi."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a mesaj

title

Roma'dan Cengiz Ünder'e zamlı sözleşme

title

Milan, İsmail Bennacer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Forvet transferi KAP'a bildirildi
Forvet transferi KAP'a bildirildi

Forvet transferi KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'
'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...
Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Comolli bu transferi de bitiremedi!
Comolli bu transferi de bitiremedi!

Comolli bu transferi de bitiremedi!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.

Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti
Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti

Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'
'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti
Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.