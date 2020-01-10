Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor kampına ziyaret

Trabzonspor'un Antalya kampında perşembe günü sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Abdülkadir Ömür Almanya'daki tedavisine kısa bir ara vererek kampa katıldı. Burada yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme yapan Abdülkadir Ömür, barbekü partisini de kaçırmadı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç futbolcuya, "Yeni transfer gelecek demiştim. Saçını sarıya boyasaydın" diye takıldı.
Abdülkadir Ömür'ün iki gün boyunca takımla olacağı ardından tedavisine devam etmek için tekrar Almanya'ya döneceği ifade edildi.
TRABZONSPOR GAZETECİLER GÜNÜNÜ UNUTMADI
Trabzonspor, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştığını iyi bildiğini belirterek, "Bir gün öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istedik" dedi.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin ardından bir Kosovalı golcü daha alacağı iddia edildi. Bu ismin ise Salzburg forması giyen Mergim Berisha olduğu belirtildi.