Abdülkadir Ömür'den kötü haber! 5-6 ay sahalardan uzak kalacak

Bordo mavili takımın AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde AEK ile oynanan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber geldi. Milli Takım kadrosuna da sakatlığı nedeniyle alınamayan Abdülkadir Ömür'ün sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak ediliyordu. Genç futbolcunun sakatlığıyla ilgili ameliyat olacağı ve uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.