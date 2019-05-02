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Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı korkuttu

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı korkuttu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, 6 Mayıs Pazartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda olan kaleci Arda Akbulut ile sakatlığı devam eden Onazi ve sakatlığı bulunan Joao Pedro Da Silva Pereira katılmadı. Hugo Rodallega Martinez ise bir süre takımdan ayrı çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Luis Ezequiel Ibanez, hafif sakatlıklar nedeniyle verdikleri kısa aranın ardından çalışmaya devam etti.

Oyuncular, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra tek kale maç yaptı.

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