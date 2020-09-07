Abdülkadir Ömür ve Joao Pereira derbide sahada

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Joao Pereira, Süper Lig’in ilk haftasındaki Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Portekizli oyuncunun tedavisi devam ederken, Abdülkadir Ömür ise koşulara başladı. Sağlık ekibi, iki oyuncu için de teknik heyete olumlu rapor verdi. Derbide iki oyuncu da oynayacak.
ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.
İtalyan devi Juventus, gelecek sezon kadroda düşünmedi Sami Khedira'ya talip bulamıyor
Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedild