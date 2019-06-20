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  3. Abdülkadir Ömür için gelen dev teklif ortaya çıktı

Abdülkadir Ömür için gelen dev teklif ortaya çıktı

Abdülkadir Ömür için gelen dev teklif ortaya çıktı

Fransız ekibi Monaco, Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açtı. Kırmızı-Beyazlılar, Karadeniz ekibine tam 16 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus teklif etti.

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir Ömür Avrupa devlerini peşine taktı… Benfica ve Schalke’nin ardından şimdi de Fransız ekibi Monaco genç oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı… Fransız ekibinin yöneticileri, futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Abdülkadir için Trabzonspor ile masaya oturdu ve tam 16 milyon euro bonservis teklif etti.

FİYAT YÜKSELTECEKLER

Monaco idarecileri, 19 yaşındaki futbolcu için 16 milyon euronun yanı sıra 3 milyon euro bonus ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay önerdi. Gelecek sezon zirve yarışı vermek isteyen Trabzonspor cephesiyse teklife olumlu yaklaşmadı. Monaco'nun ilerleyen günlerde Abdülkadir Ömür için daha cazip bir teklif getirmesi bekleniyor. Abdülkadir, geride kalan sezonda 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(Güneş)

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