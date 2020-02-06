  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:51
  • |
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:16

Abdülkadir Ömür 25. haftadaki Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor

Abdülkadir Ömür 25. haftadaki Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor

Paylaş

29 Ağustos'taki AEK maçında sakatlanan ve dizinden iki operasyon geçiren Abdülkadir Ömür geri dönüyor.

Tedavisinin Almanya sürecini tamamlayan Abdülkadir, bireysel çalışmalara geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve Abdülkadir ile sürekli görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, müjdeyi verdi.

Ağaoğlu, 25. haftadaki Gaziantep maçında Abdülkadir'i kadroya almayı planladıklarını söyledi. Başarılı futbolcunun takımla idmanlara başlaması ise daha erken bir tarihte olacak. Genç yıldızın 2-3 hafta içinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saha çalışmalarına start vermesi bekleniyor.

KRİTİK HAFTALARDA SAHADA

Bordo-Mavili taraftarlar ve camia kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir de Abdülkadir'in şampiyonluk yarışının kritik haftalarında dönmesini istiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk ediyor

title

Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco'ya 8 milyon Euro ödemeye hazır

title

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bugün Futbol Konuşabileceğimiz Bir Gün Değil

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!
Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

Lucescu bombası! Cumartesi günü...
Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'
'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!
29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama
Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.