Abdülkadir Ömür 25. haftadaki Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor

Tedavisinin Almanya sürecini tamamlayan Abdülkadir, bireysel çalışmalara geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve Abdülkadir ile sürekli görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, müjdeyi verdi.
Ağaoğlu, 25. haftadaki Gaziantep maçında Abdülkadir'i kadroya almayı planladıklarını söyledi. Başarılı futbolcunun takımla idmanlara başlaması ise daha erken bir tarihte olacak. Genç yıldızın 2-3 hafta içinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saha çalışmalarına start vermesi bekleniyor.
KRİTİK HAFTALARDA SAHADA
Bordo-Mavili taraftarlar ve camia kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir de Abdülkadir'in şampiyonluk yarışının kritik haftalarında dönmesini istiyor.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.