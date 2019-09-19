ABD'nin süper yıldızları milli takıma geri dönüyor!

Amerika Birleşik Devletleri, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa'ya elenerek beklentilerin altında kaldı.

Ülkede en büyük tartışma konularından biri de, kadroda yer almak istemeyen NBA yıldızlarıydı.

Alınan kötü sonucun da etkisiyle, Birleşik Amerika'nın önde gelen basketbolcularından olimpiyatlar için açıklamalar gelmeye başladı.

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istediğini açıkladı.

"Kesinlikle planım bu" diyen Curry, Tokyo 2020'de oynaması durumunda, ilk kez Olimpiyatlar'da mücadele etmiş olacak.

Portland Trail Blazers'ta oynayan Damian Lillard da "Olimpiyat oyunlarının bir parçası olmak istiyorum" diyerek, Tokyo'da forma giymek istediğini dile getirdi.

Lillard, bu yaz aday kadroya davet edildikten sonra Lebron James'le birlikte Space Jam 2 filminin çekimlerinden dolayı kadroya katılamayacağını belirtmişti.

(TRT Spor)