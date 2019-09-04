ABD'de büyük sürpriz! Djokovic'ten sonra Federer de elendi

ABD Açık çeyrek finalinde Roger Federer ile Grigor Dimitrov karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-3 kazanan Federer, ikinci seti 6-4 kaybetti. Dünya 3 numarası, 6-3'lük setle maçta bir kez daha öne geçti.

Dördüncü seti Grigor Dimitrov, 6-4 ile kazandı ve maçı final setine taşıdı. Son set öncesi sağlık molası almak zorunda kalan Federer, final setini 6-2 kaybetti.

Grigor Dimitrov, Roger Federer'i 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek ABD Açık'ta yarı finale yükseldi.

Novak Djokovic'in 4. turda Wawrinka'ya elenmesinin ardından bir diğer favori Roger Federer de turnuvaya çeyrek finalde veda ettii.