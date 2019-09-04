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  3. ABD'de büyük sürpriz! Djokovic'ten sonra Federer de elendi

ABD'de büyük sürpriz! Djokovic'ten sonra Federer de elendi

ABD'de büyük sürpriz! Djokovic'ten sonra Federer de elendi

Roger Federer, ABD Açık çeyrek finalinde Grigor Dimitrov'a 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve turnuva veda etti.

ABD Açık çeyrek finalinde Roger Federer ile Grigor Dimitrov karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-3 kazanan Federer, ikinci seti 6-4 kaybetti. Dünya 3 numarası, 6-3'lük setle maçta bir kez daha öne geçti.

Dördüncü seti Grigor Dimitrov, 6-4 ile kazandı ve maçı final setine taşıdı. Son set öncesi sağlık molası almak zorunda kalan Federer, final setini 6-2 kaybetti.

Grigor Dimitrov, Roger Federer'i 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek ABD Açık'ta yarı finale yükseldi.

Novak Djokovic'in 4. turda Wawrinka'ya elenmesinin ardından bir diğer favori Roger Federer de turnuvaya çeyrek finalde veda ettii.

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