ABD'de 'bireysel çalışma' kararı

MLS'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tesislerin kısmen açılacağı belirtildi.
Futbolcuların tesislerin açık alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürebileceği ancak soyunma odası gibi kapalı alanların kullanılmayacağı kaydedildi.
Antrenmanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacağı, kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.
Açıklamada, takım halinde çalışmaların ise 15 Mayıs'a kadar yasak olduğu ifade edildi.
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takımın Al-Nasr'a kiraladığı Maicon bu sezon sonunda Aslan'a geri dönecekti ancak piyango gibi bir haber geldi.
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.
Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.