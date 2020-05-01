ABD'de 'bireysel çalışma' kararı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a piyango! Galatasaray'a piyango! Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takımın Al-Nasr'a kiraladığı Maicon bu sezon sonunda Aslan'a geri dönecekti ancak piyango gibi bir haber geldi.

İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'ye Rumen golcü Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.

Mert Hakan transferinde son dakika Mert Hakan transferinde son dakika Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.

Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırlandı Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırlandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.

Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi.