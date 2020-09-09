  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:57
  • |
  • Son Güncelleme:

ABD Açık'ta Naomi Osaka ile Alexander Zverev yarı finalde

ABD Açık'ta Naomi Osaka ile Alexander Zverev yarı finalde

Paylaş

AA

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final maçları yapıldı.

Karşılaşmaya polis şiddeti sonucunda öldürülen ABD'li George Floyd isimli siyahi vatandaşın adını taşıyan maskeyle çıkan Japon Naomi Osaka, dünya 93 numarası ABD'li Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maç sonunda Floyd'un adını taşıyan maskeyle korta çıkma nedenini anlatan Osaka, "Böyle hissediyorum. Ortak bir farkındalık oluşturmak için bunu yapmam gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 2018'de zaferle ayrıldığı ABD Açık'ta ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Osaka, yarı finalde ABD'li 28 numaralı seribaşı Jennifer Brady ile karşılaşacak.

Alexander Zverev

ZVEREV ZORLANMASINA RAĞMEN YARI FİNALE ÇIKTI

Tek erkeklerde ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkan Alman Alexander Zverev, 27 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric karşısında maçın başlarında zorlandı.

Birçok basit hata yaptığı ilk seti 6-1 kaybeden Zverev, oyunun kalan bölümünde ritminini buldu ve 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Büyük heyecana sahne olan 4 saat 8 dakika süren mücadelede 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 ve 6-3'lük setlerin ardından 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-2 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

Naomi Osaka

10. GÜN PROGRAMI

Çeyrek final maçlarıyla devam edecek ABD Açık'ın 10. gün programında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur korta çıkacak. 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşısında tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Bulgar Tsvetana Pironkova, 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile Belaruslu Victoria Azarenka karşı karşıya gelecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Bu sezon favori Fenerbahçe'
'Bu sezon favori Fenerbahçe'

'Bu sezon favori Fenerbahçe'

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti
G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti

G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti

Lig başlıyor… Takımlar sezona hazır mı?

SPOR GÜNDEMİ

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi
Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.

Sıra Visca'da! 'Ağabeyim' dediği başkanla dev zirve
Sıra Visca'da! 'Ağabeyim' dediği başkanla dev zirve

Sıra Visca'da! 'Ağabeyim' dediği başkanla dev zirve

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi
Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki
İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler
Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Ç.Rize ile Fenerbahçe yapıyor.

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti
3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.