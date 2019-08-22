ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak

Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.

Luiz Gustavo transferinde son dakika!

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.