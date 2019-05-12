Abalı Denizlispor'da Süper Lig coşkusu

Kardemir Karabükspor maçının bitiş düdüğünden sonra yeşil-siyahlı futbolcular, coşkularını stadı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.

Abalı Denizlispor formasıyla daha önce Süper Lig'de forma giyen Roman Kratochvil ve Tomas Abraham da bu coşkuya katıldı.

Oyuncular önce sevinçlerini teknik direktör Yücel İldiz'e sarılarak paylaştı. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin sahaya inerek orta sahaya Denizlispor bayrağı dikti.

Kulüp başkanı Ali Çetin, teknik direktörü Yücel İldiz ve yönetim kurulu üyeleri sahada futbolcularla kutlama gerçekleştirdi.

Önce tribünden futbolcuların sevincine katılan taraftarlar daha sonra sahaya inip tezahürat yaptı, meşale yaktı, "en büyük horoz, şampiyon horoz" şeklinde tezahürat yaptı.

Daha sonra seyirciler stat içine inerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.