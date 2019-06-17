Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,868
  • 6,5991
  • 253.294
  • 91.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'a transfer oldu

Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'a transfer oldu

Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'a transfer oldu

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da forma giyen Aatıf'ın yeni takımı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve ikinci yarıda Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçimini yaptı.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'yu transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RİZE'YE BÖYLE VEDA ETTİ

Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizespor'a şu sözlerle veda etti;

"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor'a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize'de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor'a gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum. "

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla ‘Türkiye´nin çatısı’ şeklinde nitelendirilen, Ağrı-

Ağrı Dağı Milli Parkı Su Altı Güzellikleriyle Cezbediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik

Van'da hayran bırakan dolunay