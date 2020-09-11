Aaron Lennon, Süper Lig için sabırsızlanıyor

Hes Kablo Kayserispor’un İngiltere’den transfer ettiği Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitesinden maçların başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Lennon, İngilizce paylaşımında "Firstly a massive thank to the president, director and manager for bringing me here to Kayserispor. I can’t wait for the season to start now" cümleleri kurdu.
Lennon, "Öncelikle beni Kayserispor’a getirdiği için başkan, antrenör ve menajere çok teşekkür ediyorum. Sezonun başlamasını bekleyemiyorum. Şimdi başlasın" paylaşımı yaptı.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.
Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Ç.Rize ile Fenerbahçe yapıyor.