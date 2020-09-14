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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:29
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Aaron Appindangoye: Beni Tanrı hariç kimse durduramaz, daha güçlü döneceğim

Aaron Appindangoye: Beni Tanrı hariç kimse durduramaz, daha güçlü döneceğim

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DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim” dedi.

Sivasspor’da sakatlığından dolayı 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olan başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, şu notu ekledi:

“Ben güçlüyüm. Ben bir savaşçıyım, istediğimi elde etmek, hak ettiğimi elde etmek için her gün savaşıyorum. Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim.”

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